Son Dakika › Güncel › Rize'de, banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyeri - Son Dakika
Rize'de, banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyeri
6 saat önce
RİZE'de polis ekipleri, kuyruklarda 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı için banka önlerine 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi.
RİZE'de polis ekipleri, kuyruklarda 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı için banka önlerine 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi.
Rize Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkarak, özellikle banka önlerinde kuyruk oluşturanlar için önlem aldı. 'Sosyal mesafe' kuralına uymayanlar için polis ekipleri, banka önlerine, 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi. Bariyerler ile kuyruklarda salgına karşı önlem alınmasının amaçlandığı belirtildi. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da çalışmaları takip ederek, halkı 'sosyal mesafe' kuralına uymaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:55 Kaynak: DHA
Son Dakika Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu