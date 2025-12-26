Rize merkezde "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 hapis cezası bulunan M.K. (48) yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K, buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
