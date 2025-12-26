Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
26.12.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki M.K. yakalandı. M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Rize merkezde "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 hapis cezası bulunan M.K. (48) yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K, buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: ANKA

Rize Merkez, Güvenlik, Rize, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Celal Sağlam Celal Sağlam:
    O.Ç. İşte bu suçun cezası; idam değilse de hadım olmalı 11 1 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Niye yakaladinizki Zaten 100 bin çakalı sokaklara yeni saldınız 7 1 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    niye rahatsız oldun? 0 0
  • Hakan Barıs Hakan Barıs:
    benim ödediğim vergilerle içerde bu adama bakacaksınız haaa? uln sizi 5 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Cukunu kessinler 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum
Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber Okul bahçesinde tüfekle vurulan müdürden güzel haber
Fenerbahçe’de veda Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak
Baba vahşetinde korkunç detaylar Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti Baba vahşetinde korkunç detaylar! Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti
Polonya’nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında Önce güldü sonra kendini tutamadı Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

12:39
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından
12:21
Ali Sabancı’dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum
Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum
11:36
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek
11:09
18 yaşındaki Sümeyye’nin ölümünde gizem çözüldü Kapıcı gözaltında
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında
10:37
Bomba iddia Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?
10:12
Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var Mekanları kapattılar
Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2025 12:53:06. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.