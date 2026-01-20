Rize'de Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası organize edilecek.

Vali İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek şampiyonanın tanıtımı amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, spor turizminin Rize için kıymetli olduğunu söyledi.

Karda motosiklet kullanmanın dünya çapında ekstrem bir spor olduğunu belirten Baydaş, Rize'de ilk kez 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Handüzü Yaylası'nda muhteşem görüntülerle bir defteri daha açmış olacaklarını ifade etti.

Baydaş, kışın Rize'de güzel görüntüler ortaya çıktığına işaret ederek, "Biz o güzelliği, kışın beyaz tülünü dünyaya göstermiş olacağız. Kış turizminde ve kış sporlarında önemli olan unsurlardan biri de kar tutumunun süresidir. Handüzü Yaylası belki de ülkemizin ve kuzey yarımkürenin en uzun süre kar tutumu olan yerlerinden birisi. Denizi görerek kayak yapılabilen dünyada nadir yerlerden. Bu adımlar, kış sporlarının diğer branşlarını ve tesis ve yol altyapısını da beraber getirecek adımlar olacaktır." dedi.

Handüzü Yaylası'nın muhteşem bir coğrafya olduğunun altını çizen Baydaş, "Şehre en yakın ve en ulaşılabilir yaylalardan birisi. Deniz manzaralı, denizi izleyerek oturacağınız, kayacağınız 1800 rakımdan başlayan bir yayla. Şu an yaklaşık 2 metre kar var. Bugün ve yarın da bir yağış dalgasıyla bu rakam daha da artacak. Özellikle bu yaylada Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası düzenlememizin sebeplerinden birisi de bu." diye konuştu.

Vali Baydaş, 12 ülkeden 30 sporcunun katılacağı şampiyonanın kış turizmi tanıtımının bir parçasını olacağını kaydetti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Rize'de yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte kış turizmini 12 aya yaymak istediklerini söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Aküle de Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu organizasyonun Türkiye'nin spor turizmine önemli bir değer katacağına inanıyorum." dedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Güneysu Kaymakamı Eyup Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.