Rize'de Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de 19 kök Hint keneviri ile 620 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Hemşin ilçesi ve merkeze bağlı Salarha Beldesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda, yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.
Şüphelilerin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 19 kök Hint keneviri ile 620 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:43 - Kaynak: AA
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