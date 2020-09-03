Rize'de Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Şüphelilerin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 19 kök Hint keneviri ile 620 gram kubar esrar ele geçirildi.

Rize 'de 19 kök Hint keneviri ile 620 gram kubar esrar ele geçirildi.

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