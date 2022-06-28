Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

28.06.2022 15:38
Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardeşen ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, atölye olarak kullanılan bölümde 5 tabanca gövdesi, 5 tabanca üst kapağı, 6 tabanca namlusu, 15 tabanca tetik tertibatı, 11 tabanca horozu, 2 tabanca yayı, 5 tabanca pimi, 7 fişek ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüpheli İ.Ö ve S.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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