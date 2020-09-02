Rize'de serinlemek için denize giren genç boğuldu - Son Dakika

Rize'nin Pazar İlçesi Hamidiye Plajında serinlemek için denize giren 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte Pazar Hamidiye Plajında serinlemek için denize giren Mustafa Baylar (19) denizde gözden kayboldu. Bir süre sonra denizden baygın halde çıkarılarak Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan genç, hayatını kaybetti.

Mustafa Baylan'ın Çamlıhemşin İlçesi Dikkaya Köyünden olduğu ve Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesinden bu yıl mezun olurken, üniversite sınavını da kazandığı öğrenildi. - RİZE