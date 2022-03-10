Rize'de silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'de silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

10.03.2022 00:57
Rize'de silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 10 gün önce çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 10 gün önce çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Atatürk Caddesi Trafo bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, minibüsten inerek sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başlayan B.O. ile Dursun Ali Balsüzen isimli şahısların tartışması bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Şiddetlenen tartışmada B.O. isimli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile Dursun Ali Balsüzen'e ateş etmeye başladı. Balsüzen kurşunların etkisi ile yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Balsüzen yoğun bakıma alındı. B.O. isimli şahıs ise olayın hemen ardından gözaltına alınarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Balsüzen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı ve yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - RİZE

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Atatürk Caddesi, Ardeşen, Trafo, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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