RİZE'nin Kalkandere ilçesinde yoldan çıkıp yuvarlanan ve dereye metreler kala ters dönüp duran hafif ticari aracın sürücüsü Şuayip Avcı (62) hayatını kaybetti, akrabası Mehmet Avcı ise yaralandı.
Kaza, dün ilçeye bağlı Çayırlı köyünde meydana geldi. Şuayip Avcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 DJZ 989 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp yuvarlandı. Dereye metrelerce kala ters dönen aracın sürücü Avcı yaşamını yitirirken, akrabası Mehmet Avcı ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?