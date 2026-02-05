Rize'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Rize'nin Güneysu ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Ahmet Ziya Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adacami Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Mercan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.