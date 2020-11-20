Rize'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Rize'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kalkandere ilçesinde uyuşturucu madde imal ve kullanımı, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarının işlendiği yönünde önleyici hizmet çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, üç şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 54.9 gram kristal metamfetamin, 1 kuru sıkı tabanca, 1 yivsiz av tüfeği ve fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, jandarmadaki işlemlerin devam ettiği vurgulandı.