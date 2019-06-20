Son Dakika Haberleri: Rize'nin az bilinen doğa harikası Avusor Yaylası
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Rize'nin az bilinen doğa harikası Avusor Yaylası

1 saat önce

RİZE (İHA) – Rize'nin az bilinen yaylalarından Avusor Yaylası son yıllarda turistlerin en uğrak mekanlarından birisi oldu.

Rize'nin az bilinen doğa harikası Avusor Yaylası, System.String[]
RİZE (İHA) – Rize'nin az bilinen yaylalarından Avusor Yaylası son yıllarda turistlerin en uğrak mekanlarından birisi oldu. Yaylaya gelen turistler tulum eşliğinde horon oynuyor, yöresel yemeklerin ve doğanın tadını çakartıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 700 rakımda ki Avusor Yaylası Rize'nin diğer yaylalarına nazaran daha az biliniyor. Buna rağmen tur firmalarının güzergahında yer alan Avusor'a gelen turistler, yeşile ve yayla havasına doyamıyor. Hava durumu saniyesi saniyesine tutmayan Avusor Yaylası'nda yağmur yağdığı anda evlerin kapıları turistlere açılarak tulum eşliğinde Rize ezgileri söyleniyor. Hava düzeldiğinde ise tulumcu ve kalabalık turist grupları kendilerini bir anda güneşin altında tulum eşliğinde horon oynarken buluyor.

Avusor Yaylası'nda tesis işletmeciliği yapan Muhammet Kesici, gelen turistlere yöresel yemek yetiştiremediklerini dile getirerek "Yaylamıza çok turist geliyor. Bayram tatilini de çok kalabalık geçirdik. İnsanlara yöresel yemekleri yetiştiremiyoruz. Muhalama, mısır ekmeği, dana kavurma, lahana sarması, turşu kavurma yetiştiremiyoruz" şeklinde konuştu.

Doğal yaşamı sevenler için Avusor Yaylası'nın ideal olduğunu dile getiren Tuğçe Aksungur ise "Buraları birkaç günde gezmeye geldim. Çok memnunum Rize'yi gezdiğim için. Havalar biraz bozdu. Sis falan var ama yine de çok güzel. Rize çok güzel. Ne diyeyim başka. Avusor, Ayder'den de daha doğal kalmış bir yayla. Fazla işletmenin olmadığı, bize kalmış bir yayla. Gayet güzel buralar. Gelmeye değer, bana doğa yeter diyorsanız buralar çok güzel" ifadelerini kullandı. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:01 Kaynak: İHA
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