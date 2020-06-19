Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı - Son Dakika

Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağış sonucu 15 iş yerini su bastı.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bağlı bazı olumsuzluklar yaşandığını belirtti.

Sağanağın Merkez ve Fıçıtaşı Mahallesi'nde maddi hasarlara sebebiyet verdiğini vurgulayan Mete, "Yaklaşık 15 dükkanımızı su bastı. Yol, kanalizasyon ve su hatlarında hasar meydana geldi. İncelemelerimiz ve personelimiz ile başlamış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

Mete, temizleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.