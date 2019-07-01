Rize'nin yaylalarına kar yağdı
17 dakika önce
Rize'nin yaylalarına kar yağdıRize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:14 Kaynak: DHA
'nin yaylalarına kar yağdı
Rize'nin Çamlıhemşin
ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı.
Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'nda dün gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile yayla beyaza büründü. Kar
kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı. Otel ve pansiyonlarından çıkarak kar yağışını seyreden tatilciler, fotoğraf çektirdi, selfie yaptı.
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