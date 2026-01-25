Rizespor ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Rizespor ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

25.01.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Rizespor, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, her iki takımda da kırmızı kartlar çıktı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Olawoyin (Dk. 84 Taylan), Augusto, (Dk. 60 Mihaila) Zeqiri (Dk 72 Mithat), Sowe (Dk. 84 Halil)

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima (Dk. 67 Fatih), Aliti, Ümit (Dk. 85 Lina), Baran (Dk. 46 İbrahim), Makouta, Maestro, Ruan, Efecan (Dk. 72 Hagi), Hwang, Güven (Dk. 72 Steve)

GOLLER: Dk. 80 Mihaila (Çaykur Rizespor) – Dk. 89 Steve (Corendon Alanyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 8 Papanikolaou (Çaykur Rizepspor) Dk. 42 Maestro (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Zeqiri, Sagnan (Çaykur Rizespor) – Ruan, Hagi, Aliti (Corendon Alanyaspor)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

6'ncı dakikada Çaykur Rizespor'da Papanikolaou, rakibi Efecan'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla gördü. Ev sahibi ekip mücadelede 10 kişi kadı.

42'nci dakikada Corendon Alanyaspor'da Maestro, rakibi Olawoyin'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Corendon Alanyaspor mücadelede 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

62'nci dakikada Çaykur Rizesporlu Taha'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Laçi'nin gelişine kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası pozisyonu izleyen Hakem Halil Umut Meler tarafından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

79'uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer'in savunma arkasına derinlemesine pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Mihaila'nın sürükleyip kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

89'uncu dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hagi'nin sert pasında topa gelişine vuran Steve'in şutu ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gösterdiği pozisyon, VAR incelemesi sonrası gol değeri kazandı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA

Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

21:59
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 22:07:29. #7.11#
SON DAKİKA: Rizespor ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.