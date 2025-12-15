Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

15.12.2025 09:29
Dünyaca ünlü ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmlerle tanınan yönetmen Rob Reiner'ın ölümüne ilişkin açıklama yapan emniyet yetkilileri, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde itfaiye yetkilileri, ihbar üzerine Reiner çiftinin evinde acil bir duruma müdahale edildiğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri, çiftin evinde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğunu belirtti.

EMNİYET KİMLİKLERİ BELİRLEDİ

The Associated Press ajansına konuşan emniyet yetkilileri ise ölen kişilerin Reiner çifti olduğunu ifade etti. Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti. Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

"BİRKAÇ İYİ ADAM" FİLMİYLE TANINIYORDU

Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

Kaynak: AA

Los Angeles, Yönetmen, Olaylar, Ünlüler, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

