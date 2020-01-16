Robert Lewandowski müjdesi! İdmana çıktı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Robert Lewandowski müjdesi! İdmana çıktı... - Son Dakika Spor

Robert Lewandowski müjdesi! İdmana çıktı...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Bayern Münih forması giyen Robert Lewandwoski, 25 günlük bir aranın ardından yeşil sahalara döndü.

Robert Lewandowski müjdesi! İdmana çıktı..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Bayern Münih forması giyen Robert Lewandwoski, 25 günlük bir aranın ardından yeşil sahalara döndü.


Yaşadığı sakatlık sebebiyle devre arasında ameliyat olan 31 yaşındaki deneyimli golcü, Bavyera ekibinin son idmanında takımla birlikte çalışmalara başladı.


Polonyalı futbolcunun 19 Ocak'ta oynanacak Hertha Berlin maçında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.


Kariyerinin en formda sezonlarından birini yaşayan Lewandowski, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 24 karşılaşmada 30 kez ağları sarstı.


Robert Lewandowski'nin 3 hafta sonra çıktığı idmanı izliyoruz...


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Robert Lewandowski, Bayern Münih, Bavyera, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Deportivo forması giyen Emre Çolak, İspanya'da gündem oldu
Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 yendi Cübbeli Ahmet'in Aziz Yıldırım anısı stüdyodakileri kırdı geçirdi Antalyaspor, Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:55:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Robert Lewandowski müjdesi! İdmana çıktı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]