Robert Lewandowski müjdesi! İdmana çıktı...

Spor Arena Dış Haberler | Bayern Münih forması giyen Robert Lewandwoski, 25 günlük bir aranın ardından yeşil sahalara döndü.



Yaşadığı sakatlık sebebiyle devre arasında ameliyat olan 31 yaşındaki deneyimli golcü, Bavyera ekibinin son idmanında takımla birlikte çalışmalara başladı.



Polonyalı futbolcunun 19 Ocak'ta oynanacak Hertha Berlin maçında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.



Kariyerinin en formda sezonlarından birini yaşayan Lewandowski, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 24 karşılaşmada 30 kez ağları sarstı.



Robert Lewandowski'nin 3 hafta sonra çıktığı idmanı izliyoruz...



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