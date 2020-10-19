Robert Prosinecki: "Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"
19.10.2020 22:38
Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Denizlispor'un çok iyi bir maç oynadığını düşünüyorum. Tüm futbolcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü inanılmaz mücadele ettiler. Özellikle kaliteli bir futbol yansıtmaya çalışan Denizlispor vardı. Tempolu geçen bir maçtı. İstediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştığımız bir maç oldu. Hem defansif hem de ofansif olarak iyi işler yapan bir Denizlispor vardı. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - ANKARA
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