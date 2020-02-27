Rock mekanında piyano konseri verdi - Son Dakika
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Rock mekanında piyano konseri verdi

6 saat önce

Haliç Üniversitesi Konservatuarı 4.sınıf öğrencisi 23 yaşındaki piyanist Berk Can Arslan, piyanoyla eski bilinen şarkıları çaldı.

Rock mekanında piyano konseri verdi, System.String[]

Haliç Üniversitesi Konservatuarı 4.sınıf öğrencisi 23 yaşındaki piyanist Berk Can Arslan, piyanoyla eski bilinen şarkıları çaldı. Dördüncü konserini veren Berk Can, "Genelde genç kitlenin tercih ettiği mekanlarda konser vermeyi tercih ediyorum. Pop, rock, rap müziğinin tercih edildiği mekanlarda piyano konseri vermek beni çok mutlu ediyor. Kendi müziğim ve bestelerim hariç geçmişten günümüze gelen anonim ve etnik müziği kendi kompozisyonumla dinleyiciye sunuyorum" diyor. Berk Can konserinde "Beyaz giyme, Sarı Gelin, Yiğidim Aslanım, Kerkük Zindanı, Hey Onbeşli, Selvi Boylum Al Yazmalım, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi unutulmaz türkü ve şarkıları piyanoyla çaldı.

Haliç Üniversitesi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:53 
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