Rodriguez: Maduro'ya Sadakatimiz Tam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rodriguez: Maduro'ya Sadakatimiz Tam

09.01.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD'nin müdahalesine karşı Maduro'ya bağlılık mesajı verdi.

Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesine ilişkin, "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız." dedi.

Rodriguez, Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB) Askeri Akademisinin Eklektik Anıtı'nda devlet kanalı VTV'den canlı yayımlanan rütbe terfi töreninde konuştu.

ABD'nin ülkesini hedef alan saldırısına ilişkin Rodriguez, "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız. Aynı şekilde ilk savaşçı ve milletvekili Cilia Flores'e de sadakatimiz tamdır. Onların özgürlüklerine kavuşup yeniden evlerine ve vatanlarına dönmelerini görene kadar durmadan mücadele etmeye kararlıyız." dedi.

Rodriguez, ABD halkına seslenerek, şunları söyledi:

"Hayatları alçakça bir saldırıyla ellerinden alınan soylu kadın ve erkeklere hak ettikleri saygıyı sunmak için buradayız. Venezuela halkı, hiçbir zaman bu tür bir saldırının kurbanı olacağını düşünmedi. ABD halkına sesleniyorum: Venezuela halkı bu aşağılık ve savaşçı saldırıyı, bir nükleer güç tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı hak etmedi. Bu olay, ilişkilerimizde ve tarihimizde bir leke olarak geçti."

ABD'nin askeri müdahalesi sırasında kimsenin teslim olmadığını vurgulayan Rodriguez, "Burada kimse teslim olmadı, burada çatışma oldu ve bu çatışma bu vatan için oldu. Özgürlük savaşçımız Simon Bolivar için, Hugo Chavez için oldu ve burada Venezuela için çatışma oldu. Bu, bizim en büyük memnuniyetimizdir." diye konuştu.

Törene Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in yanı sıra Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve ABD'nin askeri müdahalesinde yaşamını yitiren askerlerin aileleri katıldı.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, askerlerin yakınlarına sarılarak taziye dileklerini sundu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rodriguez: Maduro'ya Sadakatimiz Tam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:20:32. #7.11#
SON DAKİKA: Rodriguez: Maduro'ya Sadakatimiz Tam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.