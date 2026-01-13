Rojin Kabaiş İçin Adalet Arayışı - Son Dakika
Rojin Kabaiş İçin Adalet Arayışı

13.01.2026 18:24
Rojin Kabaiş'in babası, Adalet Bakanı ile olumlu görüşme yaptıklarını ve taleplerinin dikkate alındığını belirtti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen Van'da yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, "Adalet Bakanlığımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. İnşallah, Allah'ın izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek" dedi. Ailenin avukatı İrem İlhan ise "Hepinizin bildiği üzere DNA'ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini, ATK görevlilerinin daha iyi rapor hazırlaması yönünde taleplerimizi bakanlığa ilettik. Bakanlığın da bize bu konuda dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacağını bizzat bakanımız iletti" ifadesini kullandı.

Van'da şüpheli şekilde ölü bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Rojin'in ağabeyi, amcası ve ailenin avukatı İrem İlhan, Adalet Bakanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 1,5 saat görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan baba Nizamettin Kabaiş, 4 seferdir Ankara'ya geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha dayanacak gücümüz kalmadı. Biz diyoruz ki: Bizim kızımıza ne oldu? Kim ne yaptı? Neden katil bulunmuyor? Son çare Ankara'dır. Adalet Bakanlığımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. İnşallah Allah'ın izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek. Hep birlikte rahat olacağız. Ki bu genç kıza kim zarar verdi? Çünkü daha bellidir. İki erkeğe ait DNA vardır. Genç kızımız katledilmiş. Bu bellidir yani bir saldırıya uğramış. Biz çok acı çekiyoruz. Rica ediyorum, yani devletin büyüklerinden rica ediyoruz. Son çare Ankara'dır. İnşallah Ankara'da her şey çözülecek. Van'da ne olmuş, neler oluyor? Niye bu dosya bu hale geldi? 15 aydır biz acı çekiyoruz."

Ailenin avukatı İrem İlhan, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Taleplerimizi karşılayacağını bizzat bakanımız iletti"

"Bugün Yılmaz Tunç Bakanımızla beraber bir görüşme aldık. Dosyanın bu zamana kadar katedilmiş kısmını ve bundan sonra ne yapabiliriz diye konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. Biz 1,5 saate yakın bir görüşme aldık. Diyarbakır Barosu olarak taleplerimizi ilettik. Hepinizin bildiği üzere DNA'ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini, ATK görevlilerinin daha iyi rapor hazırlaması yönünde taleplerimizi bakanlığa ilettik. Bakanlığın da bize bu konuda dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacağını bizzat bakanımız iletti.

"Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız"

Biz Diyarbakır Barosu olarak, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bugün de burada 'Rojin'e ne oldu?' sorusunu sormak için, Rojin'e ne olduğunu bizi götürmek için biz bugün yine buraya geldik. Dosyanın sonuna kadar da, Rojin'e ne olduğunu öğrenene kadar da biz Rojin'e ne olduğunu soracağız. Dediğim gibi, bakanlıkta da görüşmemiz olumlu geçti. Umuyoruz ki bu görüşme sonucunda da dosyada daha iyi bir ilerleme kaydederiz."

Avukat İlhan, Kabaiş'in cep telefonunun inceleme yapılmak üzere İspanya'daki yetkililere teslim edilmesine ilişkin soruya, "Telefonla ilgili bir gelişme yok şu an. Zaten telefon 17 Aralık'ta gönderilmişti. 1 ay olmak üzere, bir süre daha incelenecek, açılacak; sonrasında tarafımızla paylaşılacak" yanıtını verdi.

Gazetecilerin "Dosyada tutuklu var mı" sorusunu İlhan, "Yok. Bu toplantı, dosyayı baştan sona bakanımızla beraber değerlendirdiğimiz, eksik gördüğü hususları konuştuğumuz, bizim de eksik gördüğümüz hususları ilettiğimiz, önerilerimizi değerlendirdiği bir toplantı oldu. Herhangi bir tutukluluk durumu yok" diye yanıtladı.

"Belirsizlik çok zordur"

Baba Nizamettin Kabaiş, bir soru üzerine, Bakan Tunç ile görüştüğü için rahatladığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben bunu çoktandır talep etmiştik. Sağ olsun kabul ettiler. Randevumuzda bugün görüştük. İnşallah Allah'ın izniyle talep ettiğimiz her şey yerine getirirse inşallah bir iz bulunur. Hep beraber rahat olacağız. Yani biz çok büyük acılar çekiyoruz. 15 aydır sürekli aklımızdan çıkmıyor. Belli etmeyen bir ölüm sebebiyeti, belli olmasa çok zordur. Ha bugün kalp krizi olsaydı, ya Allah muhafaza etse, araba çarpsa, kaza olsa insan beynine kabul ettirebilir ama belirsizlik, bir ölüm çok zordur."

Kaynak: ANKA

