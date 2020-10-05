Roma, 15 milyon avroya Smalling'in bonservisini aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımların Roma, Manchester United'dan geçen sezon kiraladığı Chris Smalling'in bonservisini aldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımların Roma, Manchester United'dan geçen sezon kiraladığı Chris Smalling'in bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Roma'nın Smalling için Manchester United'a 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
İtalyan ekibinde geçen sezon 37 maça çıkan Smalling, 3 gol kaydetti.
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