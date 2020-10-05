Roma, 15 milyon avroya Smalling'in bonservisini aldı

Roma'nın Smalling için Manchester United'a 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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