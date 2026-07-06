Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı - Son Dakika
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Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı
06.07.2026 09:43
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Şırnak'ta Abdülkerim Özdemir isimli bir ağanın kendisi için inşa ettirdiği lüks malikane, Roma ve Grek esintili mimarisiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bölgedeki aşiret ekonomisinin ulaştığı boyutları yeniden gündeme getiren devasa yapının maliyetinin 120 milyon lirayı aşabileceği tahmin ediliyor.

Şırnak'ta Abdülkerim Özdemir isimli ağanın inşası devam eden devasa malikanesinin dışarıdan çekilen görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayılarak tartışmaların odak noktası haline geldi.

ROMA VE GREK MİMARİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aşiret liderlerinin veya önde gelen isimlerin gösterişli yapılar inşa ettirmesine aşina olunsa da, bu yapının mimari tarzı görenleri şaşırttı. Modern mimarinin, Roma ve Grek tarzı devasa yüksek sütunlarla birleştirilmesi binaya ilginç bir ihtişam kattı. Sosyal medya kullanıcıları, bir yandan binanın şatafatını yorumlarken diğer yandan da bölgedeki aşiret ekonomisinin ulaştığı devasa boyutları sorgulamaya başladı.

MALİYETİ NE KADAR? İŞTE DUDAK UÇUKLATAN TAHMİNLER

Peki, böyle bir 'saray yavrusunun' ortalama maliyeti nedir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının lüks, müstakil yapılar için belirlediği resmi metrekare birim maliyeti yaklaşık 33 bin 900 TL civarında. Ancak bu ölçekte yüksek tavanlı, özel mermerli, taş işçilikli ve geniş cepheli yapılarda anahtar teslim piyasa maliyeti metrekare başına 55 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor.

Binanın en az 3-4 katlı olduğu ve brüt inşaat alanının ortalama 1.000 ile 1.500 metrekare arasında olduğu varsayıldığında ortaya çıkan tahmini maliyet tablosu 120.000.000 TL olarak hesaplandı.

Şırnak, Yaşam, Roma, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı - Son Dakika

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