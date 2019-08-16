Son Dakika Haberleri: Roma, Mert Çetin'i açıkladı
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Roma, Mert Çetin'i açıkladı

41 dakika önce

İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.

Roma, Mert Çetin'i açıkladı, System.String[]
İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mert Çetin'in 5 milyon Euro'nun üzerinde başka bir takıma transfer olması halinde Gençlerbirliği'nin transfer ücretinden yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Mert Çetin, yeni kulübünde 15 numaralı formayı giyecek.

MERT ÇETİN: ROMA'NIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM

Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, " Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanımlayamayacağım bir his. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim" ifadelerini kullandı.
Mert Çetin, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:47 
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