Eski İtalyan milli futbolcu Francesco Totti'nin korona virüs testi pozitif çıktı.

Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının efsanesi Francesco Totti korona virüse yakalandı. Corriere dello Sport'un haberine göre, Totti'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Totti'nin kendisini Torrino'daki villasında karantinaya aldığı belirtildi.

Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. - İSTANBUL