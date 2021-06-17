Üye Girişi
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor - Son Dakika

Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

17.06.2021 17:45

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz-Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında dünyaca ünlü markaya ait gazlı içecek şişelerini masadan kaldırması büyük olay olmuştu. Yıldız futbolcunun geçmişte aynı markanın reklam filmlerinde oynaması sosyal medyanın gündeminden kaçmadı. Futbolseverler reklam filminden dolayı Ronaldo'yu iki yüzlülükle suçladı.

EURO 2020 F Grubu'nda oynanan Portekiz- Macaristan maçı öncesi Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında dünyaca ünlü gazlı içecek şişelerini masadan kaldırmasının yankıları sürüyor. Geçmişte aynı markanın reklam filmlerinde oynayan Portekizli yıldız, sosyal medyada iki yüzlülükle suçlanıyor.

"HERHALDE PARA ÖDEMEYİ KESTİLER"

Ronaldo, 2006 Dünya Kupası sırasında bahse konu olan gazlı içeceğin Çin'de yayınlanan reklamında oynamıştı. Reklamın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar Ronaldo'yu "iki yüzlülükle" suçladı. Avustralyalı YouTube yayıncısı Jake Buckley, "Cristiano Ronaldo gazlı içeceği sevmiyormuş öyle mi? Herhalde para ödemeyi bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'yu yakan gazlı içecek reklamı! Futbolseverler, yıldız futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
Ronaldo'nun 2016 Dünya Kupası için çektiği reklam filmi

SAĞLIĞINA SON DERECE DİKKAT EDİYOR

Manchester United'ın eski futbolcusu Ryan Giggs, Ronaldo'nun United forması giydiği yıllarda bir antrenmana elinde gazlı içecekle geldiğini, bir daha bunu yapmaması için onu uyardığını anlatmıştı. Ronaldo son yıllarda sağlığına son derece dikkat etmesiyle biliniyor. 36 yaşındaki yıldızın pek çok futbolcunun emekli olduğu yaşta hâlâ üst düzey performans gösterebilmesinde bunun da etkisi olduğu düşünülüyor.

Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

Dünya Kupası, Macaristan, Cristiano, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Kamil Kuzu : Herkes hata yapabilir.. Ronaldo da eskiden hata yaptığını anlamış.. Mesele de bu zaten.. Onu iki yüzlülük ile suçlayanlara kendileri kaç yüzlü acaba.. Cevap Yaz 26 1 Yayından Kaldır
  • Hüsnü Uğurluel: 2006'da Çin'deki reklamda oynamış. Yıl 2021 ve üzerinden 15 yıl geçmiş. İnsan geçmişe dönüp baktığında o zamanlar doğru bulduğu şeyi, şimdilerde yanlış kabul edebilir. Bu kıyaslama akıldan yana zayıflıktır. Ayrıca kolanın zararı zaten artık biliniyor. Bir sporcunun bu içecekten uzan durun demesi oldukça normal. İki yüzlü olarak suçlayanların kimbilir kendi hayatlarında ne hatalar vardır. Sonuç olarak herkesin kendisini bağlıyor. Linçlemek yakışıksız. Cevap Yaz 42 1 Yayından Kaldır
  • Muhammed Üçgül: Taa 2006 daki reklamı getirmişler. Adam belki israilin yaptıklarına zaman içinde tanık oldu gerçeği gördü. Önemli olan yanlıştan dönmek. Cevap Yaz 40 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı 18:54 HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli 18:27 Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım 18:04 Mahkemede savunma yapan Wilma Elles'ten şaşırtan sözler: Kazayla hamile kaldım
Milli Saraylar'dan CHP'li Mahmut Tanal'ın kayıp altın vazo iddialarına yalanlama: Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı 17:55 Milli Saraylar'dan CHP'li Mahmut Tanal'ın kayıp altın vazo iddialarına yalanlama: Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu 16:46 HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu 16:32 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu 16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor 15:47 Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı         
19:22
Saldırıya uğrayan HDP binasından ilk kareler! Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada Saldırıya uğrayan HDP binasından ilk kareler! Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada         
18:46
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı         
18:06
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in yeni imajı beğeni topladı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in yeni imajı beğeni topladı         
18:03
Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil         
17:31
Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada         
16:43
HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok         
16:28
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor         
15:28
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 19:32:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement