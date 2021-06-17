Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

EURO 2020 F Grubu'nda oynanan Portekiz- Macaristan maçı öncesi Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında dünyaca ünlü gazlı içecek şişelerini masadan kaldırmasının yankıları sürüyor. Geçmişte aynı markanın reklam filmlerinde oynayan Portekizli yıldız, sosyal medyada iki yüzlülükle suçlanıyor.

"HERHALDE PARA ÖDEMEYİ KESTİLER"

Ronaldo, 2006 Dünya Kupası sırasında bahse konu olan gazlı içeceğin Çin'de yayınlanan reklamında oynamıştı. Reklamın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar Ronaldo'yu "iki yüzlülükle" suçladı. Avustralyalı YouTube yayıncısı Jake Buckley, "Cristiano Ronaldo gazlı içeceği sevmiyormuş öyle mi? Herhalde para ödemeyi bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun 2016 Dünya Kupası için çektiği reklam filmi

SAĞLIĞINA SON DERECE DİKKAT EDİYOR

Manchester United'ın eski futbolcusu Ryan Giggs, Ronaldo'nun United forması giydiği yıllarda bir antrenmana elinde gazlı içecekle geldiğini, bir daha bunu yapmaması için onu uyardığını anlatmıştı. Ronaldo son yıllarda sağlığına son derece dikkat etmesiyle biliniyor. 36 yaşındaki yıldızın pek çok futbolcunun emekli olduğu yaşta hâlâ üst düzey performans gösterebilmesinde bunun da etkisi olduğu düşünülüyor.