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Rönesans, Türkmenistan'ın ilk çok amaçlı otel ve iş merkezini inşa etti - Son Dakika

Rönesans, Türkmenistan'ın ilk çok amaçlı otel ve iş merkezini inşa etti

30.11.2021 12:54
Rönesans, Türkmenistan'ın ilk çok amaçlı otel ve iş merkezini inşa etti

Rönesans Holding bünyesinde faaliyet gösteren Rönesans Endüstri Tesisleri'nin Türkmenistan'da inşa ettiği Garagum Çok Amaçlı Otel ve İş Merkezi hizmete açıldı.

Rönesans Holding bünyesinde faaliyet gösteren Rönesans Endüstri Tesisleri'nin Türkmenistan'da inşa ettiği Garagum Çok Amaçlı Otel ve İş Merkezi hizmete açıldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Rönesans Endüstri Tesisleri, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Eylül 2018'de inşasına başladığı çok amaçlı otel ve iş merkezi projesini, salgın şartlarına rağmen planlanan süre içinde tamamladı. Garagum Çok Amaçlı Otel ve İş Merkezi'nin açılış töreni, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene milletvekilleri, hükümet üyeleri, bakanlık ve sektörel daire başkanları ile birlikte askeri ve adli kurum yöneticilerinden oluşan devlet erkanının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri katıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, törenin ardından Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ile birlikte oteli ve farklı özelliklere sahip odaları gezerek incelemelerde bulundu. Açılışa katılan konuklar için düzenlenen kutlama yemeğinde ise Türkmenistan'ın zengin mutfak kültüründen yöresel yemekler sunuldu.

Türkmenistan'ın milli kültürünü yansıtan çok amaçlı proje

Bölgenin ilk çok amaçlı projesi Garagum Otel'in tasarımında, dünyanın en geniş su kanalının da geçtiği ve kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük çöllerinden olan Garagum Çölü'nden esinlenildi.

Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nın yakınında, A. Niyazov Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin kesiştiği noktada inşa edilen otel ve iş merkezinden oluşan yeni komplekste, ana bina, teknik bina ve Türkmenistan'ın milli kültürünü yansıtan Türkmen Çadırı mimarisinde çok amaçlı bina yer alıyor.

28 bin 573'ü kapalı olmak üzere toplam 68 bin 900 metrekare alana sahip olan otelin cepheleri için tasarlanan LED ekranlarda da İpek Yolu temalı animasyonlar gösteriliyor.

Otel, 17 standart, 8 suit, 47 lüks, 14 süper lüks ve 1 adet VIP olmak üzere toplam 87 oda ve 204 kişilik kapasiteye sahip bulunuyor. Bunun yanı sıra otelde çok amaçlı iş merkezi, 500 kişilik banket salonu, ana restoran, kahvaltı salonu, A'la carte restoran, üst düzey devlet yetkilileri için çalışma ve görüşme odaları ile uluslararası konferans ve forumlara ev sahipliği yapabilecek kongre salonu da bulunuyor.

Projede ayrıca hediyelik eşya mağazaları, banka şubesi, güzellik salonları ile fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, jakuzi, buhar ve buz odalarından oluşan SPA bölümü de yer alıyor.

Rönesans, Türkmenistan'ın ilk çok amaçlı otel ve iş merkezini inşa etti
Rönesans, Türkmenistan'ın ilk çok amaçlı otel ve iş merkezini inşa etti

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Rönesans, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rönesans, Türkmenistan'ın ilk çok amaçlı otel ve iş merkezini inşa etti - Son Dakika


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