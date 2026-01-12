RoofStacks 2025 Büyüme Verilerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

RoofStacks 2025 Büyüme Verilerini Açıkladı

12.01.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RoofStacks, finans ve teknoloji alanındaki gelişmeleri 2025 yılına dair paylaştı. Yüzde 80 verim artışı ve 5 milyon lira ödül dağıttı.

RoofStacks, 2025 yılı boyunca geliştirdiği teknoloji çözümleri, ürün, veri ve otomasyon odaklı çalışmalarıyla elde ettiği büyüme verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RoofStacks, finans sektörüne yönelik RoofMoney dikeyinde yıl boyunca ürün geliştirme ve operasyonel yetkinlik süreçlerine odaklandı.

Banka ve finans kurumları için stratejik danışmanlık sağlayan şirket, 10 binden fazla üye iş yeri kapasitesine sahip izleme ve müşteri çözüm merkeziyle hizmet verdi. Sanal POS operasyonu ve entegrasyon süreçlerinde yüzde 80 verim artışı elde edilirken, mobil servis kalitesinde yüzde 99,9 kesintisiz çalışma oranına ulaşıldı. Bu süreçte 100 kişilik AR-GE ekibi çalışmalarını sürdürdü.

Geçen yıl hayata geçirilen RoofBlockchain dikeyinde GoArt Exchange altyapısı kuruldu. 6'dan fazla blokzinciri ve 10'dan fazla dijital varlığa destek veren kurumsal mimariye uygun alım satım platformu geliştirildi.

5 milyon lira ödül dağıtıldı

RoofStream tarafında yapılan iyileştirmelerle mobil mağaza kullanıcı puanlarında artış, hatasız çalışma oranında ise yüzde 99 seviyesi yakalandı. Abonelik süreleri yüzde 38 arttı.

GoArt Worlds platformuna 150 bin yeni kullanıcı kazandırılırken, 8 bin 800 cüzdan oluşturuldu ve 31 bin zincir üstü işlem gerçekleşti. Kullanıcıları teşvik eden programlarla toplam 5 milyon lira ödül dağıtımı yapıldı.

Perakende çözümleri sunan RoofRetail ile raf ömrü (SKT) yönetimi iyileştirilerek gıda israfını azaltan yaklaşım benimsendi. SKT'nin doğru yönetilmesiyle raf ömrü kaynaklı kayıpların önüne geçilmesi amaçlandı.

RoofAI&Data dikeyinde otomasyon projeleriyle iş gücü kazanımında artış sağlanırken, video içerik üretim süreçlerinde maliyet ve süre verimliliği elde edildi.

RoofTravel dikeyinde 450 bin misafire hizmet verilirken, toplam 500 milyon arama isteğine yanıt oluşturuldu. 175'ten fazla ülkeye uçuş opsiyonu sağlanan platformda 4 milyon oturum başlatıldı.

Kurumsal web sitesini yenileyen şirket, bu çalışmasıyla "Altın Örümcek" ödülüne layık görüldü. RoofStacks, 2026'da geliştirdiği çözümleri ölçekleyerek etkisini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi RoofStacks 2025 Büyüme Verilerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:10:47. #7.11#
SON DAKİKA: RoofStacks 2025 Büyüme Verilerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.