RTS öğrencilerinden teknik gezi

Malatya İnönü Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü öğrencileri teknik gezi ve inceleme programına başladı.



Üniversitede gördükleri teorik bilginin yanı sıra, pratik teknik incelemeye de önem veren Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk tarafından koordine edilen teknik gezi kapsamında ER TV'yi ziyaret etti. Öğrenciler, televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren ile bir araya geldi. Mustafa Eren, katılan öğrencilere televizyonun işleyişi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin, Program Müdürü Burak Altun'un, stüdyo, radyo ve ana kumanda odası gibi farklı birimlerini gezmesiyle ziyaret son buldu. Ziyaret hakkında konuşan RTS 2. Sınıf öğrencisi Mikail Akdağ, "Böyle gezilerin yapılmasının bizim gibi RTS öğrencilerini teşvik edici yönünün bulunması ve bunun yanı sıra geleceğimizi şekillendirmesi açısından büyük öneme sahip. Çünkü gelecekte çalışacağımız meslekleri görerek ne istediğini bilen bireyler olma avantajını yakaladık. Bu nedenle böyle gezilerin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum" dedi. - MALATYA