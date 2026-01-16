RTÜK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Daniş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden Daniş, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş Kasırgası", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" ve "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafına oy verdi.

Daniş, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçti.

"Bu eserler insanlığa birer armağan, insanlığın hafızası"

Daniş, Anadolu Ajansı'na ve emek veren herkese teşekkür ederek, "Artık geleneksel hale gelen yılın kareleri fotoğraf seçimi gerçekten tarihe tanıklık eden, tarihe not düşen bir etkinlik haline gelmiş durumda. Bir fotoğrafçının birkaç saniye içinde hatta saniyeden daha az bir süre içerisinde deklanşöre basıp tanıklık ettiği bir kareyi insanlığın hafızasına adeta perçinlemesi, nakşetmesi anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl seçilen fotoğrafları da çok nitelikli bulduğunu vurgulayan Daniş, "Biliyoruz ki fotoğrafçılar tarihe tanıklık eden kişiler ve ortaya çıkarmış oldukları bu eserler de insanlığa aslında birer armağan, insanlığın hafızası. Dolayısıyla ben bu yılki karelerin de bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. ve emeği geçen bütün haberci arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"Açlığın bir silah haline döndüğü bir savaşı, bir zulmü yaşadık"

Bu yıl oylamada yer alan "Gazze ve Açlık" kategorisine ilişkin görüşlerini de paylaşan Daniş, "Maalesef insanlık teknolojinin iletişimin gelişmesine rağmen hala dünyada yaşanan zulümleri engelleyememesi de bütün dünyada yaşayan herkesin aslında vicdanında sanıyorum sorguladığı, birebir de vicdanında taşıdığı en ağır yüklerden biri olarak tarihe geçecek. Gazze'de de böyle oldu." dedi.

Daniş, 30 yıl önce Bosna'da yaşanan soykırımla yüzleşememişken, Gazze'den yansıyan karelerin, insanlık adına "utanç verici" olduğunu vurgulayarak, "Bireysel olarak bizi insanlığımızdan utandıran karelerin yaşandığı bir dönemi hala atlatabilmiş değiliz. Ama ümitlerimiz, çabalarımız bu yönde." diye konuştu.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yaşananların insanlığın hafızasına kaydedilmesinde Anadolu Ajansının yürüttüğü çalışmaların, insanlık tarihi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu tür zulümlerin bundan sonra da yaşanmaması için sadece bireysel değil, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri ve insanlığın, sorun çözme odaklı olması gerektiğinin altını çizen Daniş, şunları kaydetti:

"Sadece savaş değil, sadece bombalar değil, sadece masum çocukların artık büyümeyi unuttuğu durum değil, insanın en temel ihtiyaçlarından açlığın bir silah haline döndüğü bir savaşı, bir zulmü yaşadık. Sanıyorum bu vicdan yükünü insanlık var olduğu sürece unutamayacaktır. Bunlara şahit olduk. Temennimiz odur ki bundan sonra bu tür zulümler yeryüzünde yaşanmasın. Hiç kimse, hiçbir toplum, hiçbir inanca sahip insan bunları yaşamasın."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.