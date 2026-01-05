Ruanda'da yıldırım düşmesi: 9 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Ruanda'da yıldırım düşmesi: 9 ölü, 6 yaralı

05.01.2026 11:33
Ruanda'nın Doğu Eyaleti'nde yıldırım, 9 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ruanda'nın doğusunda yıldırım isabet etmesi sonucu 9 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Doğu Eyaleti Valisi Prudence Rubingisa, başkent Kigali'den yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ngoma bölgesinde yıldırım çarpması sonucu 9 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

ÖLENLER, TARLADA ÇALIŞAN ÇİFTÇİLER

Ölü ve yaralıların, tarlalarında çalıştıktan sonra yağmurdan korunmaya çalışan çiftçiler olduğunu aktaran Rubingisa, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Ruanda polis yetkilileri, 2025'te yıldırım isabet etmesi ve madencilikle ilgili kazalar da dahil olmak üzere doğal afetler nedeniyle ülke genelinde 130 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

