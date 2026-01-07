Rubio'dan Venezuela Açıklamaları - Son Dakika
Rubio'dan Venezuela Açıklamaları

07.01.2026 21:39
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela operasyonunun aşamalarını ve hedeflerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasından sonra göreve gelen geçici yönetimle birlikte yönetecekleri sürecin aşamalarını anlattı.

Rubio, ABD Kongresi'nde, Venezuela operasyonu ile ilgili gizli oturuma katılmadan önce basın mensuplarının bölgedeki son gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

"Açıkçası, bariz nedenlerden dolayı kamuoyuna açıklanamayacak birçok operasyonel detay var." diyen Rubio, bu nedenle, Venezuela'daki üç aşamalı süreci, zaman ilerledikçe açıklayacaklarını söyledi.

Rubio, ilk adımın Venezuela'nın isktikrara kavuşturulması olduğunu belirttiği konuşmasında, "Ülkenin kaosa sürüklenmesini istemiyoruz. Bu istikrarın bir parçası ve en güçlü kaldıraç gücüne sahip olduğumuza inanmamızın nedeni uyguladığımız karantinadır." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin bugün Karayip bölgesinde ve Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde iki petrol tankerine el koyduğunu hatırlatan Rubio, şu anda "Venezuela'da sıkışıp kalmış olan tüm petrolü ele geçirmek için" bir anlaşmayı uygulamaya koymak üzere olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Rubio, "30 ila 50 milyon varil petrol alacağız. Bunu piyasada, Venezuela'nın aldığı indirimli fiyatlarla değil, piyasa fiyatlarıyla satacağız. Bu para daha sonra, yolsuzluğa veya rejime değil, Venezuela halkına fayda sağlayacak şekilde dağıtılmasını kontrol edeceğimiz bir şekilde yönetilecektir." dedi.

Rubio, ikinci aşamada, ABD'li ve Batılı diğer şirketlerin Venezuela pazarına erişimini sağlamayı ve ülke içinde ulusal uzlaşma sürecini başlatmayı planladıklarını söyledi.

Üçüncü aşamanın ise "geçiş aşaması" olacağını anlatan Rubio, bu konuda gelecek günlerde daha fazla ayrıntı vereceklerini ifade etti.

Rubio ayrıca Venezuela'daki geçici yönetimin, Karayipler'de alıkonulan tankerlerden birinde ele geçirilen petrolün söz konusu anlaşmanın bir parçası olmasını istediklerini öne sürdü.

Kaynak: AA

