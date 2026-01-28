Rubio: Venezuela'da Yeni Askeri Harekat Yok - Son Dakika
Rubio: Venezuela'da Yeni Askeri Harekat Yok

28.01.2026 23:21
Rubio, Venezuela'da askeri harekat planlarının olmadığını belirtti, ancak seçenekleri değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da yeni bir askeri harekat planlarının olmadığını belirterek "Yine de Başkan (Donald Trump), ABD'nin ulusal çıkarlarını korumak için başkomutan olarak muhtemel (askeri) seçenekleri asla göz ardı etmez." dedi.

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen oturumda senatörlerin Venezuela ile ilgili sorularını yanıtladı.

ABD askerlerinin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik askeri "operasyonunu" savunan Rubio, ABD'nin Güney Amerika'daki çıkarlarını her durumda savunmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Rubio, Venezuela'ya yönelik yeni bir askeri harekat planı konusunda, "Şu anda size kesin olarak söyleyebilirim ki, Venezuela'da herhangi bir askeri harekat düzenleme niyetinde değiliz, bunu beklemiyoruz ve planlamıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sadece Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'nde deniz piyadelerinin görev yapmaya devam edeceğini ifade eden ABD'li bakan, bunun dışında yeni bir harekat hazırlığı içinde olmadıklarını kaydetti.

Rubio, "Yine de Başkan (Donald Trump), ABD'nin ulusal çıkarlarını korumak için başkomutan olarak muhtemel (askeri) seçenekleri asla göz ardı etmez." diye ekledi ve güç kullanımının yalnızca ABD güçlerini tehdit eden "doğrudan bir tehdit" durumunda bir seçenek olarak kalacağını belirtti.

Senatör Rand Paul'den Rubio'ya zor soru

Öte yandan oturuma katılan Senatör Rand Paul'ün Rubio'ya "Peki yabancı bir ülke, Başkan'ımızı yabancı bir yasayı ihlal ettiği için suçlarsa, onu iade etmeli miyiz yoksa gelip onu zorla götürmelerine izin mi vermeliyiz?" sorusu dikkati çekti.

Maduro'nun yakalanmasına yönelik "askeri operasyonun" bir "savaş eylemi" olmadığını savunan Rubio, Maduro'nun ABD yasalarına göre hakkında iddianame hazırlanmış bir "suçlu" olduğunu ve ABD yönetimi nezdinde "devlet başkanı" olmadığını ifade etti.

Washington'ın her zaman "ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etme ve kendini koruma hakkına sahip olduğunu" savundu.

Rubio, Venezuela'daki yeni yönetimle şu ana dek uyum içinde çalıştıklarını da vurgulayarak "Bugün Venezuela'da dört hafta öncesine göre kesinlikle daha iyi durumdayız. Ancak oradaki durum bir gecede değişmeyecek, fakat yine de makul bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Venezuela, Güncel, Son Dakika

