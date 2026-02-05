Ruhsal İyileşme İçin Sürekli Destek Şart - Son Dakika
Ruhsal İyileşme İçin Sürekli Destek Şart

05.02.2026 11:37
Doç. Dr. Ersin Uygun, depremzede bireyler için psikososyal desteğin sürekliliğinin önemini vurguladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı'ndan Doç. Dr. Ersin Uygun, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, ruhsal iyileşmenin psikososyal desteğin sürekliliğiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ersin Uygun, depremin ilk gününden itibaren öğrenci ve öğretim üyeleriyle sahadaki ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Uygun, "Bireysel psikolojik destek görüşmeleri, çocuklar ve ergenlere yönelik oyun ve grup temelli uygulamalar, aileler, öğretmenler ve saha çalışanlarına yönelik destek ve psiko-eğitim çalışmalarıyla yerel ihtiyaçlara göre şekillenen topluluk temelli ruh sağlığı uygulamalarını hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Uygun, söz konusu çalışmalarla travmanın akut etkilerinin hafifletilmesi kadar uzun vadeli ruhsal iyilik halinin desteklenmesini amaçladıklarını anlattı.

Depremin yol açtığı en ağır sonuçlardan birinin, çoğu zaman gözle görülmeyen ancak günlük yaşamı derinden etkileyen ruhsal yıkım olduğuna dikkati çeken Uygun, "Travma, yalnızca yaşanan ana ait bir deneyim değil, zaman içinde biçim değiştirerek bireyin ve toplumun hayatına etki eden bir süreç. Travma uzun süre bireyin hayatına eşlik edebilir. Bu nedenle deprem bölgesinde ruhsal iyileşme, psikososyal desteğin sürekliliğiyle mümkün." değerlendirmesini yaptı.

Uygun, travma sonrası belirtilerin çoğu zaman kendiliğinden ortadan kalkmayacağını, ertelenmiş biçimde yeniden ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Psikososyal destek hizmetlerinin kısa süreli projelerle sınırlı kalmamasının büyük önem taşıdığına işaret eden Uygun, özellikle çocuklar ve gençler için ruh sağlığı desteğinin, eğitimin ve toplumsal iyileşmenin ayrılmaz parçası olarak görülmesi gerektiğini aktardı.

Uygun, depremden etkilenen bireylerin uzun süreli ruh sağlığı desteğine erişiminin önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün deprem bölgesinde ihtiyaçlar, acil yardım aşamasının ötesine geçmiş durumda. Kalıcı, güvenli ve sağlıklı koşullarda barınma ihtiyacının tamamen karşılanması, sürekli, erişilebilir ve toplum temelli bir psikososyal perspektifle sunulan ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, eğitimde sürekliliği destekleyen akademik ve psikososyal programların yaygınlaştırılması, yerel istihdamı ve ekonomik toparlanmayı destekleyen uygulamaların artırılması önümüzdeki dönemin temel ihtiyaçları arasında yer alıyor."

Kaynak: AA

