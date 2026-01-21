Ruhsatsız Av Tüfeğine 8 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Ruhsatsız Av Tüfeğine 8 Bin Lira Ceza

Ruhsatsız Av Tüfeğine 8 Bin Lira Ceza
21.01.2026 16:18
Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği taşıyan M.K.'ye 8 bin 195 lira ceza kesildi. Huzur uygulaması yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ruhsatsız av tüfeği taşıyan kişiye 8 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Dodurga beldesi yol ayırımında yaptığı yol kontrolünde M.K'nin kullandığı otomobilde yarı otomatik av tüfeği tespit etti.

Ruhsatı bulunmayan tüfeğe el konulurken, M.K'ye "ruhsatsız tüfek bulundurmak veya taşımak uymamaktan" 8 bin 195 lira idari ceza uygulandı

Huzur ve güven uygulaması yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı, 25 ekip ve 78 personel ile 26 noktada, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulamasında, bin 479 kişi ve 7 düzensiz göçmen ile 631 aracı sorguladı.

Sorgulamada, 5 bin 211 lira para cezası uygulanırken, 3 kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruhsatsız Av Tüfeğine 8 Bin Lira Ceza - Son Dakika

SON DAKİKA: Ruhsatsız Av Tüfeğine 8 Bin Lira Ceza - Son Dakika
