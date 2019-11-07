Son Dakika Haberleri: Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi
Son Dakika Güncel Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi

Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi

6 saat önce

SURİYE'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerinin zırhlı araçlarla yaptıkları devriye Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi, System.String[]

SURİYE'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerinin zırhlı araçlarla yaptıkları devriye Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar görüntülendi. Rus askerlerinin Kamışlı kentinde devriye faaliyeti yaptıkları öğrenilirken, devriyede bazı sivil araçların da yer aldığı görüldü. Kamışlı'nın batı bölgesine doğru ilerleyen araçlar bir süre sonra gözden kayboldu.


Nusaybin, Mardin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:47 Kaynak: DHA
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