Rus Bombardıman Uçakları Planlı Uçuş Gerçekleştirdi

MOSKOVA, 22 Ocak (Xinhua) -- Rusya'ya ait Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları, Japon Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, 11 saati aşkın süren uçuş sırasında bombardıman uçaklarına Su-35S ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşlarının hava sahası kullanımını düzenleyen uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildiği belirtildi.