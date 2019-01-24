Rus Büyükelçiliği Yakınlarında Bombalı Saldırı
1 saat önce
Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Suriye
'nin başkenti Şam
'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şam'ın al-Adawa bölgesinde Rus büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Olay yerine ambulansların sevk edildiği öğrenildi. Suriye devlet ajansı SANA, olayda ölü yada yaralı olmadığını yalnızca maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı
Hababam Sınıfı Müzikali'nde Cinsel Saldırı İddiası!
Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var