Son Dakika Haberleri: Rus Büyükelçiliği Yakınlarında Bombalı Saldırı

Rus Büyükelçiliği Yakınlarında Bombalı Saldırı

1 saat önce

Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şam'ın al-Adawa bölgesinde Rus büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Olay yerine ambulansların sevk edildiği öğrenildi. Suriye devlet ajansı SANA, olayda ölü yada yaralı olmadığını yalnızca maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

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