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Rus 'kış yüzücüleri' eksi 4 derecede Baykal Gölü'nde kulaç attı
6 saat önce
Rusya'da 'walruses' olarak bilinen kış yüzücüleri eksi 4 derecede Baykal Gölü'ne girerek kulaç attı.
Rusya'da 'walruses' olarak bilinen kış yüzücüleri eksi 4 derecede Baykal Gölü'ne girerek kulaç attı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:06
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