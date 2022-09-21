Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi

Daha önce Roscosmos ile NASA arasında imzalanan ortak çapraz uçuşlar anlaşması çerçevesinde bir sonraki uzay uçuşunun ekimde Amerikan uzay aracı Crew Dragon ile yapılacağı ve ekipte Rus kozmonot Anna Kikina'nın yer alacağı bildirilmişti.

Bu kez Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ), Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ile Dmitriy Petelin ve Amerikan astronotu Francisco Rubio gönderildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( NASA ) arasında imzalanan ortak çapraz uçuşlar anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen ilk uzay uçuşu, TSİ 16.54'te Kazakistan 'ın güneyindeki Baykonur Uzay Üssü'nden yapıldı.

Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ile Dmitriy Petelin ve Amerikan astronotu Francisco Rubio'yı taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-22, Baykonur Uzay Üssü 'nden uzaya fırlatıldı.

Kaynak: AA

Baykonur Uzay Üssü, Güncel, Son Dakika

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