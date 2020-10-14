Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 2 ölü, 13 yaralı
14.10.2020 10:26
Rus savaş uçaklarını İdlib'in Cisr eş Suğur ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus savaş uçaklarını İdlib'in Cisr eş Suğur ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus savaş uçakları İdlib'in Cisr eş Suğur ilçesindeki El Hamama kasabasına hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların sivil savunma ekiplerince hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Son Dakika 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı