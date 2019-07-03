Son Dakika Haberleri: Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
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Rus su altı araştırma gemisindeki yangın

26 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak.

Rus su altı araştırma gemisindeki yangın, System.String[]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14 Rus denizcinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tüm bilgilere sahip olduğunu söyledi.
Yangına ilişkin bazı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmamasının "son derece normal" olduğunu belirten Peskov, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak. Devletin ve ulusal güvenliğin çıkarı açısından bazı bilgilerin saklanması yasa dışı şeylerin olduğu anlamına gelmez." diye konuştu.
Peskov, yanan su altı gemisinde nükleer reaktör bulunduğuna yönelik iddiaları da yanıtlayarak, "Bu Rusya Savunma Bakanlığının konusu." dedi.
Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı belirtilmişti.
Yangının biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıktığı ve 14 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Rus basınında çıkan bazı haberlerde ise yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:53 Kaynak: AA
Dmitriy Peskov, Güncel
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