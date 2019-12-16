Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü - Son Dakika

Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü

6 saat önce

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Maarşurin beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Maarşurin beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi destekleyen Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib kırsalındaki Maarşurin beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si kadın, 1'i çocuk olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Esad rejimine ait savaş uçaklarının, dün Maarşurin beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü

İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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