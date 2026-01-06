Rusya, 129 Ukrayna İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
Rusya, 129 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

06.01.2026 18:34
Rusya, hava savunma sistemleriyle 20'den fazla bölgede 129 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdi.

MOSKOVA, 6 Ocak (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin salı günü 2'si Moskova'nın üzerinde olmak üzere 20'den fazla bölgede Ukrayna'ya ait 129 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Voronej Valisi Aleksandr Gusev sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Voronej bölgesindeki demiryoluna düşen İHA enkazının demiryolu trafiğini aksattığını ve birden fazla trenin gecikmesine neden olduğunu söyledi. Gusev ayrıca bir altyapı tesisinin hasar gördüğünü de ifade etti.

Bakanlık, ordunun Donetsk, Sumi ve Zaporijya gibi bölgelerdeki Ukrayna'ya ait İHA kontrol noktalarını etkisiz hale getirdiğini, personel barınakları ve İHA fırlatma alanlarını imha ettiğini belirtti. Açıklamada, operasyon sırasında çok amaçlı hafif füzelerin kullanıldığı da belirtildi.

Rus ordusu Zaporijya bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin geçici konuşlanma alanları ve savunma mevzilerinin de imha edildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

