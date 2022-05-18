Rusya 2022'de Gsyih'de Yüzde 7,8'lik Daralma Öngörüyor - Son Dakika
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Rusya 2022'de Gsyih'de Yüzde 7,8'lik Daralma Öngörüyor

18.05.2022 12:20
Rusya 2022'de Gsyih'de Yüzde 7,8'lik Daralma Öngörüyor

Rus sabit varlık yatırımlarında yüzde 19,4'lük düşüş yaşanabilir.

Rus sabit varlık yatırımlarında yüzde 19,4'lük düşüş yaşanabilir.

MOSKOVA, 18 Mayıs (Xinhua) -- Rusyaı' Ekonomik Kalkınma Bakanlığnın Salı günü yaptığı açıklamaya göre ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2022'de yıllık bazda yüzde 7,8 daralması bekleniyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan bir bakanlık yetkilisi, bu yıl sabit varlık yatırımlarında yüzde 19,4'lük bir düşüş yaşanabileceğini ve perakende ticaret cirosunun yüzde 8,7 azalabileceğini söyledi. Bakanlık bu yıl işsizlik oranının geçen yılki yüzde 4,8 oranından yüzde 6,7'ye çıkmasını ve Rusların reel harcanabilir gelirlerinin yüzde 6,8 oranında düşmesini bekliyor. Bakanlığın tahminlerine göre 2021'de yüzde 8,4 olan enflasyon 2022'de yüzde 17,5'e yükselebilir.

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Kaynak: Xinhua

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Ekonomik Kalkınma, 18 mayıs, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya 2022'de Gsyih'de Yüzde 7,8'lik Daralma Öngörüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya 2022'de Gsyih'de Yüzde 7,8'lik Daralma Öngörüyor - Son Dakika
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