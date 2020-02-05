Rusya, ABD'nin nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırmasından endişeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya, ABD'nin nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırmasından endişeli - Son Dakika

Rusya, ABD'nin nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırmasından endişeli

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin düşük kapasiteli nükleer başlıklı balistik füzelerini Amerikan denizaltılarına konuşlandırmasından endişe duyduklarını söyledi.

Rusya, ABD'nin nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırmasından endişeli, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin düşük kapasiteli nükleer başlıklı balistik füzelerini Amerikan denizaltılarına konuşlandırmasından endişe duyduklarını söyledi.

Ryabkov, başkent Moskova'da ABD'nin W76-2 düşük kapasiteli nükleer başlık taşıyan balistik füzeleri denizaltılara konuşlandırmasını gazetecilere değerlendirdi.

Rusya'nın kendi güvenliğini sağladığına dikkati çeken Ryabkov, "ABD'nin nükleer alanda kullandığı doktrin ve konseptler açısından bu durumdan endişeliyiz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı dün Nükleer Durum İnceleme Belgesi kapsamında geliştirilen düşük kapasiteli nükleer başlık taşıyan balistik füzelerin Amerikan denizaltılarına konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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