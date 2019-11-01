Son Dakika Haberleri: Rusya ABD'yi, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı
Son Dakika Güncel Rusya ABD'yi, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı

Rusya ABD'yi, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etme bahanesiyle Suriye'de petrol kaçakçılığı yaptığını belirterek, "ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor.

Rusya ABD'yi, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etme bahanesiyle Suriye'de petrol kaçakçılığı yaptığını belirterek, "ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor." dedi.

Zaharova, Rusya'nın Volgograd kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin yasa dışı olduğuna işaret eden Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD, DEAŞ ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda petrol kaçakçılığı yapıyor. ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor."

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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