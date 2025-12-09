Rusya'da uçak kazası meydana geldi. Ülkenin merkezindeki Ivanovo bölgesinde 7 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.
Rus medyasına göre, acil durum yetkilileri, "Ön bilgilere göre, Ivanovo Bölgesi'nde Antonov An-22 uçağı düştü. Uçakta 7 kişi bulunuyordu" dedi.
Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, uçaktaki mürettebatın akıbetinin belirsiz olduğu kaydedildi. Açıklamada, uçağın düşme nedeninin araştırılacağı aktarıldı. Rus basınında, uçakta 7 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.
Son Dakika › 3-sayfa › Rus ordusuna ait nakliye uçağı düştü - Son Dakika
