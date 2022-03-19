Rusya'da askerlik şubesine molotof kokteyli saldırısı - Son Dakika
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Rusya'da askerlik şubesine molotof kokteyli saldırısı

19.03.2022 03:38
Rusya'da askerlik şubesine molotof kokteyli saldırısı

Rusya'da savaş karşıtlarının protestoları sürerken 21 aşındaki bir genç Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi.

Rusya'da savaş karşıtlarının protestoları sürerken 21 aşındaki bir genç Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle birçok savaş karşıtı Rus halkı sokaklarda protesto gösterilerini sürdürürken, Rusya'da bazı savaş karşıtları ise bazı devlet ve ordu kurumlarına saldırılar düzenledi. Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentinde 21 yaşındaki bir genç, hazırladığı molotof kokteyli ile kentteki askerlik şubesine gitti. Genç daha sonra askerlik şubesinin pencerelerini kırarak, hazırladığı molotof kokteylleri ile binayı ateşe verdi. Aynı zamanda eyleminin görüntülerini de kayda alan genç, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Binayı ateşe veren genç olay yerinden kaçarken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Gerçekleşen eylemin ardından saldırıyı düzenleyen genç ise, Luhovitsı kenti polisi tarafından gözaltına aldı. İfadesi alınması için karakola götürülen genç polislerin elinden kaçmayı başarırken, daha sonra genç aynı polisler tarafından tekrardan yakalanarak gözaltına alındı. Rus basınında yer alan haberlerde ise, Nisan ayında Rus ordusuna katılması için evrakları oluşturulan gencin, askerlik şubesini yakarak tüm askere alınacak gençlerin evraklarını imha etmeyi planladığı ifade edildi. Kendisini savaş karşıtı olarak nitelendiren gencin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - MOSKOVA

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Moskova, Savaş, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da askerlik şubesine molotof kokteyli saldırısı - Son Dakika


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