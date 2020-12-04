Rusya'da Covid-19 koruyucu ekipmanlı soygun - Son Dakika

Rusya'da Covid-19 koruyucu ekipmanlı soygun

04.12.2020 11:29

Erhan AltıparmakMOSKOVA (İHA) - Rusya'da hırsızlar, filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu kıyafeti giyen hırsızlar, Rusya Ulusal Marşı eşliğinde mücevher dükkanını soydu.

Erhan Altıparmak

MOSKOVA (İHA) - Rusya'da hırsızlar, filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu kıyafeti giyen hırsızlar, Rusya Ulusal Marşı eşliğinde mücevher dükkanını soydu.

Rusya'ya bağlı Krasnodar bölgesindeki Beloreçensk şehrinde dün gerçekleştirilen soyguna ilişkin görüntüler, ülkede gündem oldu. Görüntülerde, filyasyon ekiplerinin kullandığı kişisel koruyucu kıyafetleri giyen 2 hırsızın mücevher dükkanına girdiği görülüyor. Hırsızlar daha sonra, yanlarında getirdikleri hoparlörlerden Rusya Ulusal Marşı'nı açarak, hoparlörleri de dükkanın girişine bıraktı. Hırsızlardan biri tezgahtar kadını biber gazıyla etkisiz hale getirirken, diğer hırsız da tezgahın arkasındaki mücevherleri ve paraları bir torbaya doldurdu. Hırsızlar soygunu 55 saniyede tamamlayarak, mücevher ve paraları alarak dükkandan çıktı. Olay yerinden hızla uzaklaşan hırsızlar, yüksek sesle Rusya Ulusal Marşı'nı çalmaya devam eden hoparlörleri ise dükkanın önünde bıraktı. Tezgahtar ise hırsızların kaçmasının ardından yerden kalkarak, polise haber vermek için telefona koştu.

SOYGUN SIRASINDA RUSYA ULUSAL MARŞI'NIN ÇALMASI TESADÜF MÜ, SİSTEM ELEŞTİRİSİ Mİ?

Rusya'da yaşanan ilginç hırsızlık olayının ardından polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Rusya Soruşturma Komitesi dedektifleri ise görüntü ve delilleri incelemeye başladı. Soygunun maddi boyutu hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmezken, soygun görüntülerinin internete düşmesinin ardından kriminal uzmanlar, hırsızlık anlarına dair detayları yorumladı. Uzmanlar, soygunun pek çok mesaj barındırdığını ifade ederek, soygun esnasında Rusya Ulusal Marşı'nın çalmasının sisteme yönelik bir eleştiri olduğunu öne sürdü. Uzmanlar, soyguncuların dükkandan mücevher ve paralarla çıktığı sırada, marşın "Bizim şanlı anavatanımız, sen hep hür yaşa" kısmının çalmasının tesadüf olamayacağını belirterek, hırsızların soygun için daha önce prova yapmış olabileceğini savundu.

Soyguncuların kimliği henüz tespit edilemezken, geride bıraktıkları soru işaretleri ülkede dün en çok tartışılan konulardan biri oldu.

(İHA)

Rusya'da Covid-19 koruyucu ekipmanlı soygun

Hırsızlık, Krasnodar, Soygun, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da Covid-19 koruyucu ekipmanlı soygun - Son Dakika


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