Rusya'nın Stavropol kentindeki bir hastanede iddialara göre, bir kadının ikiz bebekleri ölü doğdu. Bu sırada hastanede bulunmayan baba telefonla aranarak bebeklerinin cesedini alması istendi. Hastaneye giden baba, bebeklerinin cenazelerini teslim aldı.
Baba Rusya'ya bağlı Dağıstan'daki Babayurt şehrinde bulunan Tamazatube köyünde bebeklerini defnetmek istedi. Kefeni açarak bebekleri mezara koymak isteyen baba, bebeklerin cenazesi yerine 2 adet oyuncak bebekle karşılaştı. Şok geçiren baba durumu hemen polislere bildirdi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Dünya › - Rusya'da kefenin içinden cenaze yerine oyuncak bebekler çıktı - Son Dakika Dünya